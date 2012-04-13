《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *江苏扬农 6 3 12 4/18簿记建档 农业银行 AA- 4/19 4/20 化工集团 ============================================================================================= 华能国际 50 50 12 4/17簿记建档 建设银行 AAA 4/18 4/19 (0902.HK)(600011.SS) ============================================================================================= 宝钢集团新疆 17.5 17.5 12 4/17簿记建档 工商银行 AA 4/18 4/19 八一钢铁公司 ============================================================================================= 天津航空 9 5 12 4/17簿记建档 北京银行 A+ 4/18 4/19 国开行 ============================================================================================= 仙琚制药 4 2 12 4/17簿记建档 招商银行 AA- 4/19 4/20 (002332.SZ) ============================================================================================= 华侨城集团 44 20 12 4/17簿记建档 建设银行 AAA 4/18 4/19 ============================================================================================= 浙江商业集团 10 10 12 4/19簿记建档 光大银行 AA- 4/20 4/23 ============================================================================================ 北京城乡 2.5 2.5 12 4/19簿记建档 北京银行 A+ 4/20 4/23 建设集团 国开行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *京能新能源 10 10 3 4/20簿记建档 浦发银行 AA 4/24 4/25 北京银行 ============================================================================================= 江苏阳光集团 15 7.5 3 4/17簿记建档 光大银行 AA 4/18 4/19 ============================================================================================= 烟台万华 10 10 5 4/17簿记建档 华夏银行 AA+ 4/19 4/20 ============================================================================================= 河南投资集团 15 15 5 4/17簿记建档 浦发银行 AA+ 4/19 4/20 ============================================================================================= 粤海控股 50 15 5 4/17簿记建档 中信银行 AAA 4/19 4/20 ============================================================================================= 中国重汽集团 5.9 5.9 5 4/18簿记建档 建设银行 AA+ 4/19 4/20 中信银行 ============================================================================================= 光明食品集团 20 20 3 4/19簿记建档 浦发银行 AA+ 4/23 4/24 上海银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --发稿 曹巍浩; 审校 边竞
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。