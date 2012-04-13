《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月13日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *江苏扬农 6 3 12 4/18簿记建档 农业银行 AA- 4/19 4/20 化工集团 ============================================================================================= 华能国际 50 50 12 4/17簿记建档 建设银行 AAA 4/18 4/19 ( 0902.HK )( 600011.SS ) ============================================================================================= 宝钢集团新疆 17.5 17.5 12 4/17簿记建档 工商银行 AA 4/18 4/19 八一钢铁公司 ============================================================================================= 天津航空 9 5 12 4/17簿记建档 北京银行 A+ 4/18 4/19 国开行 ============================================================================================= 仙琚制药 4 2 12 4/17簿记建档 招商银行 AA- 4/19 4/20 ( 002332.SZ ) ============================================================================================= 华侨城集团 44 20 12 4/17簿记建档 建设银行 AAA 4/18 4/19 ============================================================================================= 浙江商业集团 10 10 12 4/19簿记建档 光大银行 AA- 4/20 4/23 ============================================================================================ 北京城乡 2.5 2.5 12 4/19簿记建档 北京银行 A+ 4/20 4/23 建设集团 国开行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *京能新能源 10 10 3 4/20簿记建档 浦发银行 AA 4/24 4/25 北京银行 ============================================================================================= 江苏阳光集团 15 7.5 3 4/17簿记建档 光大银行 AA 4/18 4/19 ============================================================================================= 烟台万华 10 10 5 4/17簿记建档 华夏银行 AA+ 4/19 4/20 ============================================================================================= 河南投资集团 15 15 5 4/17簿记建档 浦发银行 AA+ 4/19 4/20 ============================================================================================= 粤海控股 50 15 5 4/17簿记建档 中信银行 AAA 4/19 4/20 ============================================================================================= 中国重汽集团 5.9 5.9 5 4/18簿记建档 建设银行 AA+ 4/19 4/20 中信银行 ============================================================================================= 光明食品集团 20 20 3 4/19簿记建档 浦发银行 AA+ 4/23 4/24 上海银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --发稿 曹巍浩; 审校 边竞