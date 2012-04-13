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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 15:22 BJT

〔全球金市〕金价微跌,此前出炉的中国GDP数据推高美元

路透新加坡4月13日电---金价周五微跌,此前中国公布的一季度经济成长数据弱于预期,促使美元小涨,但增长放缓助燃进一步放宽货币政策的憧憬,令金价跌势受限.

中国这个世界第二大经济体2012年第一季的经济成长为连续第五个季度放缓,国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,逊于预期.[ID:nSB1486870]

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