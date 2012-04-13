《投行看数据》中国经济有望最早在二季度末反弹--花旗

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月13日电---花旗在中国一季度国内生产总值(GDP)等宏观数据公布后发表报告称,经济增速下滑主要由内外需疲软所致,在政策放松的刺激下,中国经济有望最早在二季度末反弹.
报告称,为力避经济在三季度(也即换届选举时)走软,中国很有可能在二季度进一步放松政策,以下调存款准备金率、新增更多项目等或明或暗的方式进行.
"经济增速反弹可能发生在二季度末期,最迟也会在三季度出现."花旗报告称.
为应对今年第一季的经济放缓,中国3月频频放宽政策,加大财政支出力度,以及对在建项目的资金支持,对廉租房建设的信贷支持力度也有所加大.
稍早公布数据显示,中国一季度GDP增速为8.1%创近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,整体经济仍处软着陆过程中.[ID:nSB1487218] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。