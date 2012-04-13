〔东北亚情势〕八国集团外长谴责朝鲜发射火箭,称违反联合国决议

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦4月13日电---八国集团(G8)外长周五谴责朝鲜(北韩)发射远程火箭,称此举违反联合国安理会相关决议.
G8外长在华盛顿举行会议后发表声明称,"一致认为发射事件损害地区和平与稳定,我们呼吁朝鲜放弃使用弹道导弹技术的再次发射和其他恶化朝鲜半岛局势的行动."
"我们准备好和其他国家一道,考虑对朝方违反联合国安理会协议的所有行动采取措施,并呼吁联合国安理会作出适当的应对."
声明还呼吁朝鲜放弃所有核武器以及当前的核计划以及弹道导弹计划,并停止铀浓缩活动.(完)
--编译 田建华;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。