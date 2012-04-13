〔东北亚情势〕八国集团外长谴责朝鲜发射火箭,称违反联合国决议

路透伦敦4月13日电---八国集团(G8)外长周五谴责朝鲜(北韩)发射远程火箭,称此举违反联合国安理会相关决议.

G8外长在华盛顿举行会议后发表声明称,"一致认为发射事件损害地区和平与稳定,我们呼吁朝鲜放弃使用弹道导弹技术的再次发射和其他恶化朝鲜半岛局势的行动."

"我们准备好和其他国家一道,考虑对朝方违反联合国安理会协议的所有行动采取措施,并呼吁联合国安理会作出适当的应对."

声明还呼吁朝鲜放弃所有核武器以及当前的核计划以及弹道导弹计划,并停止铀浓缩活动.(完)