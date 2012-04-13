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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 15:39 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,113亿韩元,为连续第四日卖超

路透首尔4月13日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,113亿韩元.外资已经连续四个交易日卖超,累计净卖出7,169亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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4月13日 -211.3 314.4 -127.8

4月12日 -356.8 191.3 201.2

4月10日 -82.3 21.2 -61.2

4月 9日 -57.4 -86.5 236.0

4月 6日 229.0 -285.8 142.0

4月 5日 3.0 68.0 68.0

4月 4日 225.9 -124.8 169.8

4月 3日 266.0 -84.4 -391.9

4月 2日 -17.7 104.5 -6.3

3月30日 22.1 81.1 -1.0

3月29日 37.4 27.0 90.5

3月28日 -62.2 58.1 9.0

3月27日 344.6 -115.2 -211.6

3月26日 -45.1 -289.1 305.9

3月23日 48.1 4.2 103.7

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本月以来 209.6 -195.6 357.6

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今年以来 11,294.4 -3,601.6 -5,148.1

------------------------------------------------- (完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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