〔表格〕外资在韩国股市卖超2,113亿韩元,为连续第四日卖超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔4月13日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,113亿韩元.外资已经连续四个交易日卖超,累计净卖出7,169亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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4月13日 -211.3 314.4 -127.8
4月12日 -356.8 191.3 201.2
4月10日 -82.3 21.2 -61.2
4月 9日 -57.4 -86.5 236.0
4月 6日 229.0 -285.8 142.0
4月 5日 3.0 68.0 68.0
4月 4日 225.9 -124.8 169.8
4月 3日 266.0 -84.4 -391.9
4月 2日 -17.7 104.5 -6.3
3月30日 22.1 81.1 -1.0
3月29日 37.4 27.0 90.5
3月28日 -62.2 58.1 9.0
3月27日 344.6 -115.2 -211.6
3月26日 -45.1 -289.1 305.9
3月23日 48.1 4.2 103.7
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本月以来 209.6 -195.6 357.6
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今年以来 11,294.4 -3,601.6 -5,148.1
------------------------------------------------- (完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。