〔日本债市〕多数公债价格小涨,BOJ宽松政策预期冲抵股市上涨影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
消息人士称,日本央行将考虑根据65万亿(兆)日圆公债购买和贷款计划,通过增加公债购买放宽政策.
日本央行审议委员宫尾龙藏在3月12-13日会议上,呼吁将公债买进规模扩大5万亿(兆)日圆(618亿美元),称有必要出台进一步举措,以令市场相信日央行对抗通缩的政策立场.[ID:nST0511739]
"市场已经开始臆测日本央行会进一步放宽货币政策,"三菱UFJ证券资深固定收益策略师长谷川治美表示."只要政策放松的预期不变,10年债收益率将在0.950%左右交投."
她又称,如果10年债收益率跌至0.900%,部分投资者将会获利了结.
0729GMT 当日涨跌 上日
报价 (基点) 收市价
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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.110%
五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.290% -0.5 0.295%
10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.940% -0.5 0.945%
20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.720% +0.5 1.715%
30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.895% -1.0 1.905%
10年期公债期货<0#JGB:> 142.59 +0.07 142.52
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注:公债期货涨跌为点数.
若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)
--编译 洪曦/李春喜;审校 田建华/李爽
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。