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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 15:41 BJT

〔日本债市〕多数公债价格小涨,BOJ宽松政策预期冲抵股市上涨影响

消息人士称,日本央行将考虑根据65万亿(兆)日圆公债购买和贷款计划,通过增加公债购买放宽政策.

日本央行审议委员宫尾龙藏在3月12-13日会议上,呼吁将公债买进规模扩大5万亿(兆)日圆(618亿美元),称有必要出台进一步举措,以令市场相信日央行对抗通缩的政策立场.[ID:nST0511739]

"市场已经开始臆测日本央行会进一步放宽货币政策,"三菱UFJ证券资深固定收益策略师长谷川治美表示."只要政策放松的预期不变,10年债收益率将在0.950%左右交投."

她又称,如果10年债收益率跌至0.900%,部分投资者将会获利了结.

0729GMT 当日涨跌 上日

报价 (基点) 收市价

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两年期公债 JP2YTN=JBTC 0.000% +0.0 0.110%

五年期公债 JP5YTN=JBTC 0.290% -0.5 0.295%

10年期公债 JP10YTN=JBTC 0.940% -0.5 0.945%

20年期公债 JP20YTN=JBTC 1.720% +0.5 1.715%

30年期公债 JP30YTN=JBTC 1.895% -1.0 1.905%

10年期公债期货<0#JGB:> 142.59 +0.07 142.52

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注:公债期货涨跌为点数.

若报价显示0.000%表示尚未成交.(完)

--编译 洪曦/李春喜;审校 田建华/李爽

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