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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 15:53 BJT

〔欧洲金融〕ECB将在必要时行动,公债市场有企稳迹象--执委亚斯穆森

路透柏林4月13日电---欧洲央行执委亚斯穆森周五表示,欧洲央行将在必要时采取行动,并称他看到主权债市场在脆弱的环境中出现企稳迹象.

"我们看到主权债市场有企稳迹象,尽管面临的环境依然脆弱,我们都看到了过去几天来西班牙所面临的状况,"他在柏林对记者表示,并称欧洲央行的非标准措施在本质上是暂时性的,也是超常规的.

非标准措施包括欧洲央行的债券购买计划.此前欧洲央行另一位执委科尔表示,该计划仍是政策选项之一,令近几日市场对此的预期升温.(完)

--编译 丁琦;审校 程琳

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