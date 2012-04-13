〔欧洲金融〕ECB将在必要时行动,公债市场有企稳迹象--执委亚斯穆森

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透柏林4月13日电---欧洲央行执委亚斯穆森周五表示,欧洲央行将在必要时采取行动,并称他看到主权债市场在脆弱的环境中出现企稳迹象.
"我们看到主权债市场有企稳迹象,尽管面临的环境依然脆弱,我们都看到了过去几天来西班牙所面临的状况,"他在柏林对记者表示,并称欧洲央行的非标准措施在本质上是暂时性的,也是超常规的.
非标准措施包括欧洲央行的债券购买计划.此前欧洲央行另一位执委科尔表示,该计划仍是政策选项之一,令近几日市场对此的预期升温.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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