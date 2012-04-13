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市场报道 | 2012年 4月 13日 星期五 15:54 BJT

〔外汇期权〕周末因素和现汇持稳令美元/日圆波动率承压--IFR

IFR伦敦4月13日电---时间临近周末以及现汇价格在81日圆左右持稳,均给美元/日圆期权隐含波动率构成压力.

在中国公布疲弱的国内生产总值(GDP)数据后,美元走势振荡,但美元/日圆现汇在窄幅区间交投,卡在之前的区间内并缺乏明确方向,这也影响了期权市场的交投意愿.

期权交易员指出,指标1个月价平期权波动率回落至9.2/9.5%,欧洲盘初仍承压.

隔夜鲜见重大交易-周一远期平值期权波动率报6.0%.一周期波动率最新报9.0/10.0%,短天期波动率承压,也压制了较长期波动率走势.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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