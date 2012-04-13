〔外汇期权〕周末因素和现汇持稳令美元/日圆波动率承压--IFR

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
IFR伦敦4月13日电---时间临近周末以及现汇价格在81日圆左右持稳,均给美元/日圆期权隐含波动率构成压力.
在中国公布疲弱的国内生产总值(GDP)数据后,美元走势振荡,但美元/日圆现汇在窄幅区间交投,卡在之前的区间内并缺乏明确方向,这也影响了期权市场的交投意愿.
期权交易员指出,指标1个月价平期权波动率回落至9.2/9.5%,欧洲盘初仍承压.
隔夜鲜见重大交易-周一远期平值期权波动率报6.0%.一周期波动率最新报9.0/10.0%,短天期波动率承压,也压制了较长期波动率走势.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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