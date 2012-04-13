〔中国债市〕人民币利率互换续升,首季GDP逊预期短期降存准可能性下降

路透上海4月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周五继续上涨,但涨幅较上日有所收窄.尽管一季度中国国内生产总值(GDP)CNGDP=ECI增幅逊于预期,但其绝对增幅仍相当可观,经济并未有衰退风险,市场推测央行近期调降存款准备金率的可能性较低,悲观预期助推IRS的延续此前升势.

"一季度GDP增速不算很好,但(3月份)CPI也不低啊,现在还不是降存款准备金率的时候,央行很可能会再等等看."上海一银行交易员称,"最近回购利率也在涨,这对IRS走势造成一定影响,但我们估计持续上升的空间也不大."

他并认为,近期可能遭遇财政存款集中上缴,货币市场流动性偏紧,回购利率走升也恶化对近期资金面的预期,这对IRS上行产生推动,但考虑到目前政策面仍相对平稳,IRS尚不具备突破的动力,预计其上行空间有限,短期内还将大体延续盘整的态势.

国家统计局周五公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)CNGDP=ECI同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅.[ID:nSB1487218]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

周五 3.3367/3.4567 3.2079/3.2943 3.2543/3.3457 3.4086/3.5029 3.4180/3.6860

周四 3.2650/3.4100 3.1680/3.2540 3.2160/3.3060 3.3760/3.4700 3.3680/3.7040

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0717/+0.0467 +0.0399/+0.0403 +0.0383/+0.0397 +0.0326/+0.0329 +0.0500/-0.0180

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]

中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]

中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]

中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]

中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]

索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02

央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>

金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>