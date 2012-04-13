〔金属期市〕LME期铜下跌逾1%,中国第一季GDP数据表现令人失望

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,为连续第五个季度下滑,而且今年中国经济增速料为近三年内最慢.路透调查中值为增长8.3%.[ID:nSB1486870]

"GDP数据引发对中国需求的一些担忧,导致今日基本金属价格下跌.不过金属价格又受到部分乐观因素的支撑,因此只是逐渐下跌,而不是暴跌,"中信建投期货经纪有限公司(China Futures Co.)分析师杨军表示.

市场人士称,他们受到好于预期数据的支撑,比如3月工业增加值升11.9%,高于预估的11.5%.[ID:nSB1484756]

0702GMT,LME三个月期铜CMCU3跌1.1%,报每吨8,133美元.该合约本周下跌2.7%,料录得自2月中以来最大单周跌幅.

上海期货交易所主力6月期铜合约SCFcv1跌0.4%至每吨58,030元人民币(9,200美元).

0702GMT 基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8133.00 -87.00 -1.06 7.01

上海期铜 58030 -220 -0.38 4.31

COMEX期铜 368.30 -3.75 -1.01 7.19

LME期铝 2103.50 -0.50 -0.02 4.13

上海期铝 16160 -15 -0.09 2.02

LME期锌 2019.00 -21.00 -1.03 9.43

上海期锌 15565 15 +0.10 5.20

LME期镍 18557.00 -243.00 -1.29 -0.82

LME期铅 2068.00 -30.00 -1.43 1.62

上海期铅 15720 55 +0.35 2.81

LME期锡 22600.00 -55.00 -0.24 17.71

LME/上海套利价差^ 1932

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译 许娜/李春喜;审校 孙茉莉/李爽

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=