〔金属期市〕LME期铜下跌逾1%,中国第一季GDP数据表现令人失望

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,为连续第五个季度下滑,而且今年中国经济增速料为近三年内最慢.路透调查中值为增长8.3%.[ID:nSB1486870]
"GDP数据引发对中国需求的一些担忧,导致今日基本金属价格下跌.不过金属价格又受到部分乐观因素的支撑,因此只是逐渐下跌,而不是暴跌,"中信建投期货经纪有限公司(China Futures Co.)分析师杨军表示.
市场人士称,他们受到好于预期数据的支撑,比如3月工业增加值升11.9%,高于预估的11.5%.[ID:nSB1484756]
0702GMT,LME三个月期铜CMCU3跌1.1%,报每吨8,133美元.该合约本周下跌2.7%,料录得自2月中以来最大单周跌幅.
上海期货交易所主力6月期铜合约SCFcv1跌0.4%至每吨58,030元人民币(9,200美元).
0702GMT 基本金属价格:
金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
LME期铜 8133.00 -87.00 -1.06 7.01
上海期铜 58030 -220 -0.38 4.31
COMEX期铜 368.30 -3.75 -1.01 7.19
LME期铝 2103.50 -0.50 -0.02 4.13
上海期铝 16160 -15 -0.09 2.02
LME期锌 2019.00 -21.00 -1.03 9.43
上海期锌 15565 15 +0.10 5.20
LME期镍 18557.00 -243.00 -1.29 -0.82
LME期铅 2068.00 -30.00 -1.43 1.62
上海期铅 15720 55 +0.35 2.81
LME期锡 22600.00 -55.00 -0.24 17.71
LME/上海套利价差^ 1932
注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅
上海和COMEX合约为交投最活跃的月份
^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)
--编译 许娜/李春喜;审校 孙茉莉/李爽
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。