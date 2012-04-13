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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 15:59 BJT

〔新兴汇市〕韩元和坡元上涨,中国GDP数据限制亚币涨幅

路透新加坡4月13日电---新加坡坡元周五上涨,受助于新加坡金管局意外收紧货币政策.韩元表现好于该地区其它货币,此前朝鲜(北韩)发射火箭产生的风险被消除.

亚洲新兴货币大多上涨,因意大利公债标售结果优于预期,令风险偏好升温.

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