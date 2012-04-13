〔欧洲个股〕大众汽车称在美国和中国销量增长,抵消欧洲销量下滑(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透柏林4月13日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)称,该集团第一季汽车销量录得创纪录增幅,来自北美、中国和俄罗斯的需求弥补了西欧销量下降的影响.
该集团包括奥迪(NSUG.DE)和斯柯达在内的第一季汽车销量增长9.6%,至216万辆.仅3月便增长12.5%,至创纪录的862,700辆.
这家欧洲最大的汽车制造商表示,其在北美洲的客车和运动型多功能车销量增长24.5%,其中仅美国便大涨了34%.
该集团在中国的汽车销量增长15.6%,至633,900辆,但不包括德国在内的西欧销量下降4.7%,至507,100辆.中国是大众汽车最大的单个市场.
"不确定性犹存,特别是西欧市场,"大众汽车销售主管Christian Klingler在周五公布的声明中称.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。