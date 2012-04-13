〔欧洲个股〕大众汽车称在美国和中国销量增长,抵消欧洲销量下滑(更新版)

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路透柏林4月13日电---德国大众汽车(VOWG_p.DE)称,该集团第一季汽车销量录得创纪录增幅,来自北美、中国和俄罗斯的需求弥补了西欧销量下降的影响.

该集团包括奥迪(NSUG.DE)和斯柯达在内的第一季汽车销量增长9.6%,至216万辆.仅3月便增长12.5%,至创纪录的862,700辆.

这家欧洲最大的汽车制造商表示,其在北美洲的客车和运动型多功能车销量增长24.5%,其中仅美国便大涨了34%.

该集团在中国的汽车销量增长15.6%,至633,900辆,但不包括德国在内的西欧销量下降4.7%,至507,100辆.中国是大众汽车最大的单个市场.

"不确定性犹存,特别是西欧市场,"大众汽车销售主管Christian Klingler在周五公布的声明中称.(完)