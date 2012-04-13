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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 16:12 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--4月13日

路透伦敦4月13日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 264,400 -1,675

锡 13,265 +40

铅 372,600 -950

锌 902,675 +2,350

铝 5,052,700 -7,175

镍 98,388 -54

铝合金 130,120 -740

NASAAC 159,500 -520

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 王翔琼;审校 白云

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