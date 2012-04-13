〔表格〕LME金属库存最新变化--4月13日

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦4月13日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 264,400 -1,675
锡 13,265 +40
铅 372,600 -950
锌 902,675 +2,350
铝 5,052,700 -7,175
镍 98,388 -54
铝合金 130,120 -740
NASAAC 159,500 -520
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 王翔琼;审校 白云
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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