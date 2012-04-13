路透伦敦4月13日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:1.3150水准已经突破,现在成为支撑位.欧元现在受55日均线的抑制.除非欧元/美元升穿1.3180美元水平,否则未来回到1.3280美元的可能将减少.若欧元涨至该位置以上,或将重新测试1.34美元区域.1.3050美元仍是下道支撑位,若跌破该位置,未来可能跌回1.30水平.

美元/日圆:55日移动均线构成上涨阻力.若无法突破该位置,未来将回到80日圆附近的下道支撑区域;81.08水准(76.02至84.18涨势的61.8%回档位)限制美元涨势,81.80是下一道阻力位.只有明确收在83.40上方,才会重新测试近期高位84.18.

英镑/美元:1.5820美元水准仍是关键支撑.英镑已突破1.59美元水准,目前看似将再度测试1.5935美元区域.若成功突破,未来将再度考验近期高位1.6070.若跌破1.5820美元,则意味着将滑向1.5610美元.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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