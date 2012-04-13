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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 16:15 BJT

〔韩国汇市〕韩元收涨,因朝鲜火箭发射失败消除不确定性

路透首尔4月13日电---韩元KRW=周五在当地市场收高,盘中短暂触及一周高点,因朝鲜(北韩)稍早的火箭发射失败,消除了市场不确定性.

韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收盘报1,134.8,周四收盘报1,140.6.尽管韩元收涨,但本周仍下跌,之前两周周线为收涨.

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