《投行看数据》短期下调利率概率明显下降,但下调存准可能仍在--中金

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月13日电---稍早中国公布今年一季度国内生产总值(GDP)增速创近三年新低后,中金公司周五发布报告指出,短期内下调基准利率的概率明显下降,但是下调存准率的可能性仍然存在.
报告称,4月份伴随着税收征缴,财政存款将季节性回升,如果外汇占款增量没有显着回升,则银行流动性可能再度趋紧,在这种情况下,央行可能下调法定存准率以维持货币信贷的适度增长.
"我们仍维持今年宏观政策将更多依赖灵活性对抗经济的不确定性.从总需求放缓、外汇占款增量趋势性下降来看,货币政策总量放松的方向不改变,央行下调存准进行反向对冲仍然必要."中金公司称.
对于未来GDP走势,报告指出,GDP环比增速如中金所预期的在一季度已经见底的可能性大,二季度GDP环比增速将小幅回升,经济增长正在实现软着陆.
统计局数据显示,一季度GDP同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.同期规模以上工业增加值同比增长11.6%,固定资产投资同比增长20.9%,社会消费品零售总额同比增长14.8%.[ID:nSB1486870]
中国官方此前定下的今年全年经济增速目标是7.5%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。