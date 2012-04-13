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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 16:41 BJT

〔东北亚情势〕俄罗斯、中国和印度外长认为对朝鲜问题需要保持克制

路透莫斯科4月13日电---俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周五表示,俄罗斯、中国和印度一致认为对于朝鲜(北韩)发射火箭失败一事,需要保持克制并做出恰当的政治和外交回应.

三国外交部长此前在莫斯科进行了磋商,拉夫罗夫之后在联合新闻发布会上发出此番言论.(完)

--编译 高琦; 审校 程琳

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