〔西班牙经济〕3月CPI增幅创19个月低点,彰显经济疲态和国内需求不振

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透马德里4月13日电---西班牙3月通胀率在2010年8月以来首次跌破2%,反映出经济滑向衰退,且国内需求不振.
西班牙统计局周五公布的数据显示,3月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.9%,符合路透预估,2月CPI同比增长2%.
CPI增速创下19个月来最慢.
扣除食品和能源价格的核心CPI同比上升1.2%,与2月持平.
"核心CPI很好的反映了西班牙经济的疲态.西班牙通胀年率目前比欧洲低将近一整个百分点,这显示出价格竞争力增加,但也相对抑制了国内需求,"花旗分析师Jose Luis Martinez称.(完)
--编译 王翔琼;审校
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选