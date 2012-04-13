〔西班牙经济〕3月CPI增幅创19个月低点,彰显经济疲态和国内需求不振

路透马德里4月13日电---西班牙3月通胀率在2010年8月以来首次跌破2%,反映出经济滑向衰退,且国内需求不振.

西班牙统计局周五公布的数据显示,3月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.9%,符合路透预估,2月CPI同比增长2%.

CPI增速创下19个月来最慢.

扣除食品和能源价格的核心CPI同比上升1.2%,与2月持平.

"核心CPI很好的反映了西班牙经济的疲态.西班牙通胀年率目前比欧洲低将近一整个百分点,这显示出价格竞争力增加,但也相对抑制了国内需求,"花旗分析师Jose Luis Martinez称.(完)