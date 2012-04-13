专访：印尼再发强震只是时间问题

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡4月13日电(记者 David Fogarty)---新加坡地球观测研究所(Earth Observatory of Singapore)主任西凯瑞(Kerry Sieh)表示，印尼苏门答腊岛附近本周发生的海底强震为两千年一遇，尽管此次地震造成的伤亡很少，但却增加了该地区发生毁灭性地震的风险。
西凯瑞对路透表示，印尼周三发生的8.6级地震及其余震属走滑型地震，也是此类地震有记录以来的最大一次。
他说：“这真是一个特大且罕见的事件。”
“它不仅是有记录以来最大的一次走滑型地震，而且其余震也是迄今我们所知次强地震。”
西凯瑞多年来一直致力于研究苏门答腊岛周边的地震活动及断层带。
走滑型地震中两个板块发生水平摩擦，通常而言，其破坏力要小于板块的垂直运动。走滑型地震也不太可能引发大型海啸和海潮。
2004年12月26日节礼日(Boxing Day)，印尼亚齐省附近发生9.1级地震，造成13个国家逾23万人死亡。
西凯瑞和他的同事们在2010年发表的一份研究中称，2004年的印尼地震只缓解了大型逆冲区断层几个世纪积累下来的半数压力。
也就是说，该地区发生另一场大地震只是时间问题。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。