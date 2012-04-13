专访：印尼再发强震只是时间问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡4月13日电(记者 David Fogarty)---新加坡地球观测研究所(Earth Observatory of Singapore)主任西凯瑞(Kerry Sieh)表示，印尼苏门答腊岛附近本周发生的海底强震为两千年一遇，尽管此次地震造成的伤亡很少，但却增加了该地区发生毁灭性地震的风险。

西凯瑞对路透表示，印尼周三发生的8.6级地震及其余震属走滑型地震，也是此类地震有记录以来的最大一次。

他说：“这真是一个特大且罕见的事件。”

“它不仅是有记录以来最大的一次走滑型地震，而且其余震也是迄今我们所知次强地震。”

西凯瑞多年来一直致力于研究苏门答腊岛周边的地震活动及断层带。

走滑型地震中两个板块发生水平摩擦，通常而言，其破坏力要小于板块的垂直运动。走滑型地震也不太可能引发大型海啸和海潮。

2004年12月26日节礼日(Boxing Day)，印尼亚齐省附近发生9.1级地震，造成13个国家逾23万人死亡。

西凯瑞和他的同事们在2010年发表的一份研究中称，2004年的印尼地震只缓解了大型逆冲区断层几个世纪积累下来的半数压力。

也就是说，该地区发生另一场大地震只是时间问题。（完）