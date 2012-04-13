〔中国债市〕政金债收益率曲线略陡峭,一季度GDP增速创近三年新低

路透北京4月13日电---中国银行间债市周五政策性金融债收益率曲线略趋陡峭.市场人士指出,中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,政策预调微调预期有所抬头,略利好中短债的同时利空中长债.

北京一大型券商投资经理称,"数据出来后,对现券的影响表现在两个方面:短端,降准的预期会放开,成真后收益率会下比较多;长端的话,一是供给多,另外数据这么差,政策更会放松,一二季度大抵就是经济的底部了,这对中长债是不利的."

上海一外资银行交易员亦表示,盘中现券波动较往日更多一些,但波幅并不大;早盘经济增长数据逊于预期,一度推低现券收益率;然经济基本面进一步恶化的可能性不大,加之供应压力偏好,均推动部分券种收益率反弹.

中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,且整体经济仍处软着陆过程中. 不过分析人士认为,各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:nSB1487516]

中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(17日)招标发行共五期,总额不超过300亿元人民币固息金融债,期限包含一年、三年、五年、七年和10年.而各期限品种发行金额则不超过60亿元.[ID:nSB1484160]

剩余期限约1.27年的基准固息政策性金融债110312CN110312=CFXM最新双边报价为3.54%/3.51%,相较上日收盘的3.55%/3.52%小跌;剩余期限约9.37年的固息证件债110248CN110248=CFXM最新双边报价为4.43%/4.33%,相较上日收盘的4.41%/3.31%小涨;政金债收益率曲线略趋陡峭.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.5024 3.8044

上日 3.0522 3.7969

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3530/3.3070

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8980/2.8456

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5340/3.4790(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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