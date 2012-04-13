《外汇动态》新加坡金管局紧缩政策或令作多坡元/日圆具有吸引力

0902GMT---新加坡金管局周五微幅收紧货币政策,将允许坡元SGD=略微加快升值步伐.[ID:nST0511761]

日本经济财政大臣古川元久周五称,日本对抗通缩是"越早越好".[ID:nSB1488164]这或只会加剧日本央行在4月27日会议上进一步放宽政策的压力.

交易商可能看到作多坡元/日圆SGDJPY=R具有一些价值.(完)

--编译 王翔琼;审校 程琳

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