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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 17:26 BJT

〔中港股市〕恒指本周收涨,银行股领涨

路透香港4月13日电---香港股市本周在乐观基调下收涨,银行股领涨,因投资者忽略上季度中国增长放缓,聚焦中国信贷和货币供应增长的乐观消息.

中国家统计局周五公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)CNGDP=ECI同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅.

周四央行公布3月新增贷款1.01万亿元人民币,对小型企业的贷款是为内地信贷条件正在放宽的首个迹象.

银行股领涨,推动恒生指数.HSI升1.8%至20,701.04点,本周上涨0.5%.恒生国企指数.HSCE日内上涨2.6%,为2月2日以来最佳单日表现.

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