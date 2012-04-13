俄罗斯调查中俄巨额石油协议--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月12日电---俄罗斯商业日报Vedomosti周四报导称，俄罗斯总检察长对2009年该国与中国签署的一项石油换贷款协议发起了调查。该协议使俄能源巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)和国家石油管道运输公司（Transneft）(TRNF_p.MM)获得250亿美元贷款。

该出口协议为期30年，约定经一条东部新管道向中国运输原油。此前在Rosneft向中石油提供每桶石油1.5美元折扣时发生过定价纠纷，不过此事已在3月得到解决。

报导称，检察官应共产党议员Nikolai Kolomeitsev的要求，于3月末启动调查。

Kolomeitsev对路透表示，这样的折扣威胁到约30亿美元的利润，并称“30亿美元可不是一笔小数目”。

俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）援引总检察长办公室未具名消息人士的话证实调查已在进行，并指出迄今尚未发现存在违法问题。

总检察长办公室未立即置评。

此次调查的规模和性质尚不清楚，但俄罗斯检察官有法律义务对此类诉求展开调查。不过大多此类案例很快就结案。（完）