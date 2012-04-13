俄罗斯调查中俄巨额石油协议--报导

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月12日电---俄罗斯商业日报Vedomosti周四报导称，俄罗斯总检察长对2009年该国与中国签署的一项石油换贷款协议发起了调查。该协议使俄能源巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）(ROSN.MM)和国家石油管道运输公司（Transneft）(TRNF_p.MM)获得250亿美元贷款。
该出口协议为期30年，约定经一条东部新管道向中国运输原油。此前在Rosneft向中石油提供每桶石油1.5美元折扣时发生过定价纠纷，不过此事已在3月得到解决。
报导称，检察官应共产党议员Nikolai Kolomeitsev的要求，于3月末启动调查。
Kolomeitsev对路透表示，这样的折扣威胁到约30亿美元的利润，并称“30亿美元可不是一笔小数目”。
俄罗斯国际文传电讯社（Interfax）援引总检察长办公室未具名消息人士的话证实调查已在进行，并指出迄今尚未发现存在违法问题。
总检察长办公室未立即置评。
此次调查的规模和性质尚不清楚，但俄罗斯检察官有法律义务对此类诉求展开调查。不过大多此类案例很快就结案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。