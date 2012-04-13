〔中国汇市〕人民币兑美元续上涨,经济数据强化汇价均衡波动预期(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元即期续上涨

* 中间价大幅高开逾百点

* 最新经济数据强化人民币汇价维稳预期

路透上海/北京4月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五受中间价高开带动续上涨.隔夜欧元兑美元上涨提振,中间价较上日大幅走高逾百点,最新经济数据强化人民币汇率将维持均衡的预期.

交易员表示,相对隔夜美元指数波动,今日中间价的升幅仍然处于合理区间,未有央行加速人民币升值的信号.同日公布的经济数据表明中国经济增长并不乐观,并不支持人民币升值.央行的用意更可能是加大中间价波幅,从而指导即期汇价双向波动.

"保持人民币汇率均衡,加大弹性,一来让境外投资者有个希望,放境内不会亏钱,防止境外资金大量流出,二来也能缓解(人民币升值)的政治压力."北京一银行交易员称.

他并指出,3月份信贷数据向好,但是首季GDP数据却逊于预期,表现不一的经济数据恰好表明人民币汇率目前处于合理区间内.由于人民币汇价趋稳,客盘倾向于在6.30-6.35区间内交易.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3030 6.2968 6.3040 6.2879 6.2984 6.3073

中国央行周四公布,3月新增人民币贷款10,100亿元,高于此前8,000亿元的路透调查中值.当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%,亦高于12.9%的路透调查中值.[ID:nSB1476298]

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速超预期回落至近三年新低,但官方表态仍处合理适度增长区间.分析师称,尽管整体经济仍处软着陆过程,但稳增长仍是当前的重要方面,对政策适当放松并进行预调微调仍有必要. [ID:nSB1486870]

数据显示,中国一季度GDP同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.

以下为北京时间17:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3330/60 6.3265

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3010/20 6.3015

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水235点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3265元.

东京汇市欧元及澳元周五走弱,因中国经济成长数据令原期待数据将表现强劲的交易商大失所望;但其他中国数据大致符合或高于预期,则限制汇价跌幅.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 曾祥进/黄凯

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