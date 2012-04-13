《中国市场主要利率水平一周回顾》--4月13日

路透北京4月13日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 2.9000 3.8044 - 3.3300 5.8235 3.4958 较上周五 +0.0800 -0.4252 - -0.0065 -0.1280 +0.2670 本周高 2.9800 3.8044 - 3.3387 5.9515 3.4958 本周低 2.0000 3.7021 - 3.3290 5.8235 2.9125 ------------------------------------------------------------------------------------------ --中国主要官方利率指标: 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天质押式回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价于2007年1月4日起正式发布. 5.公开市场一年央票继续暂停发行.(完) --整理 曹巍浩; 审校 张喜良