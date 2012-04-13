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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 18:24 BJT

〔东南亚股市〕多数收高,新加坡和印尼股市触及逾一周收盘高位

路透4月13日电---多数东南亚股市周五上涨,新加坡、印尼和菲律宾市场触及逾一周来的收盘高位,因意大利公债标售结果优于预期增添市场人气,不过中国第一季经济成长放缓压制涨势.

菲律宾股市.PSI跳涨1%至4月2日以来最高收盘价,控股公司领涨;印尼股市.JKSE升0.5%,创4月5日以来最高收盘位,马来西亚股市.KLSE收高0.1%.

新加坡海峡时报指数.FTSTI微升0.3%,吉宝企业(KPLM.SI)股价上扬2%,此前该公司获得41亿美元巴西钻机订单.

越南股市.VNI逆势收低0.6%;泰国股市.SETI适逢假期休市.

1013GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2987.82 9.68 +0.33 +12.90 2646.35

马来西亚 .KLSE 1603.12 1.85 +0.12 +4.73 1530.73

泰国 .SETI 1169.45 14.96 +1.30 +14.06 1025.32

印尼 .JKSE 4159.28 19.74 +0.48 +8.82 3821.99

菲律宾 .PSI 5097.30 50.52 +1.00 +16.59 4371.96

越南 .VNI 462.52 -2.74 -0.59 +31.57 351.55

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(完)

--编译 王翔琼; 审校 高琦

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