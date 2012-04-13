〔东南亚股市〕多数收高,新加坡和印尼股市触及逾一周收盘高位

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月13日电---多数东南亚股市周五上涨,新加坡、印尼和菲律宾市场触及逾一周来的收盘高位,因意大利公债标售结果优于预期增添市场人气,不过中国第一季经济成长放缓压制涨势.
菲律宾股市.PSI跳涨1%至4月2日以来最高收盘价,控股公司领涨;印尼股市.JKSE升0.5%,创4月5日以来最高收盘位,马来西亚股市.KLSE收高0.1%.
新加坡海峡时报指数.FTSTI微升0.3%,吉宝企业(KPLM.SI)股价上扬2%,此前该公司获得41亿美元巴西钻机订单.
越南股市.VNI逆势收低0.6%;泰国股市.SETI适逢假期休市.
1013GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2987.82 9.68 +0.33 +12.90 2646.35
马来西亚 .KLSE 1603.12 1.85 +0.12 +4.73 1530.73
泰国 .SETI 1169.45 14.96 +1.30 +14.06 1025.32
印尼 .JKSE 4159.28 19.74 +0.48 +8.82 3821.99
菲律宾 .PSI 5097.30 50.52 +1.00 +16.59 4371.96
越南 .VNI 462.52 -2.74 -0.59 +31.57 351.55
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(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。