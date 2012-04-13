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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 18:26 BJT

〔亚洲橡胶〕4月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 4月 295.1 81 295.7 36

* 5月 298.0 109 297.5 1

* 6月 301.4 467 301.0 9

* 7月 304.8 419 305.6 38

* 8月 307.6 1249 309.5 175

* 9月 309.4 5270 311.7 1259

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 程琳;审校 丁琦

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