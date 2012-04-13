〔马来西亚期市〕棕榈油期货延续跌势,关注出口数据

路透新加坡4月13日电---马来西亚棕榈油期货周五收跌,因交易商在价格本周稍早触及13个月高位之后了结获利,同时市场参与者也密切关注下周一公布的棕榈油出口数据.

棕榈油期货周二一度升至3,628马币,为去年3月8日以来的最高,因马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示库存低于预期且出口改善,描画了良好的前景.

但市场在连涨五周后还是录得下跌,跌幅为2.6%,因一些交易员担心市场涨势过度.

CIMB Investment Bank分析师Ivy Ng说:"利好消息都不是近期来出现的,已经有一段时间了.市场已经对此有所反应."

"市场的关注点放在了下个出口数据上,以判断需求是否会持续下去,以及库存会低到什么程度,还有南美的大豆产量形势."

指标6月棕榈油期货FCPOc3收跌1.4%,报每吨3,510马币.

成交量为35,013口,高于平常的水平25,000口.

路透市场分析师王涛称,技术面看空,根据波浪理论预计棕榈油将跌至每吨3,481马币.(完)