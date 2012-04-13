〔马来西亚期市〕棕榈油期货延续跌势,关注出口数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月13日电---马来西亚棕榈油期货周五收跌,因交易商在价格本周稍早触及13个月高位之后了结获利,同时市场参与者也密切关注下周一公布的棕榈油出口数据.
棕榈油期货周二一度升至3,628马币,为去年3月8日以来的最高,因马来西亚棕榈油局(MPOB)的数据显示库存低于预期且出口改善,描画了良好的前景.
但市场在连涨五周后还是录得下跌,跌幅为2.6%,因一些交易员担心市场涨势过度.
CIMB Investment Bank分析师Ivy Ng说:"利好消息都不是近期来出现的,已经有一段时间了.市场已经对此有所反应."
"市场的关注点放在了下个出口数据上,以判断需求是否会持续下去,以及库存会低到什么程度,还有南美的大豆产量形势."
指标6月棕榈油期货FCPOc3收跌1.4%,报每吨3,510马币.
成交量为35,013口,高于平常的水平25,000口.
路透市场分析师王涛称,技术面看空,根据波浪理论预计棕榈油将跌至每吨3,481马币.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。