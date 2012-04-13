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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 19:25 BJT

〔美股业绩〕摩根大通第一季每股盈余1.31美元,高于市场预估

路透4月13日电---摩根大通(JPM.N)公布:

* 2012年第一季净利为54亿美元,合每股盈余(EPS)1.31美元

* 2012年第一季营收上升24%至274亿美元

* 2012年第一季投行业务净营收73亿美元,去年同期为82亿美元

* 当季资产管理总额达到创纪录的1.4万亿美元,同比增长4%

* 第一季信贷损失拨备为7.26亿美元,同比减少38%

* 截至3月31日根据巴塞尔I规定计算的一级资本充足率约为10.4%

* 截至2012年3月31日不良资产总计117亿美元

另据汤森路透I/B/E/S预估,摩根大通第一季EPS为1.18美元,并预估摩根大通第一季营收为246.8亿美元(完)

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