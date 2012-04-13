〔美股业绩〕摩根大通第一季每股盈余1.31美元,高于市场预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透4月13日电---摩根大通(JPM.N)公布:
* 2012年第一季净利为54亿美元,合每股盈余(EPS)1.31美元
* 2012年第一季营收上升24%至274亿美元
* 2012年第一季投行业务净营收73亿美元,去年同期为82亿美元
* 当季资产管理总额达到创纪录的1.4万亿美元,同比增长4%
* 第一季信贷损失拨备为7.26亿美元,同比减少38%
* 截至3月31日根据巴塞尔I规定计算的一级资本充足率约为10.4%
* 截至2012年3月31日不良资产总计117亿美元
另据汤森路透I/B/E/S预估,摩根大通第一季EPS为1.18美元,并预估摩根大通第一季营收为246.8亿美元(完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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