〔美股业绩〕摩根大通第一季每股盈余1.31美元,高于市场预估

* 当季资产管理总额达到创纪录的1.4万亿美元,同比增长4%

* 截至3月31日根据巴塞尔I规定计算的一级资本充足率约为10.4%

另据汤森路透I/B/E/S预估,摩根大通第一季EPS为1.18美元,并预估摩根大通第一季营收为246.8亿美元(完)