版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 19:49 BJT

〔标题新闻〕加拿大Alderon Iron Ore称同意向中国河北钢铁集团出售股权,涉及金额1.94亿加元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FD281]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐