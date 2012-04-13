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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 20:16 BJT

〔美股业绩〕富国银行第一季净利42亿美元,EPS为0.75美元

路透4月13日电---富国银行(WFC.N):

* 第一季每股盈余(EPS)为0.75美元

* 第一季营收216亿美元

* 汤森路透I/B/E/S预估富国银行(WFC.N)第一季EPS为0.73美元

* 汤森路透I/B/E/S预估富国银行(WFC.N)第一季营收205.1亿美元

* 第一季净利息收入109亿美元

* 第一季股东权益报酬率(ROE)为12.14%,较前一季度上升17个基点

* 截至3月31日根据巴塞尔I规定计算的一级资本充足率约为9.95%

* 第一季度末的不良资产为266亿美元

* 第一季净利为42亿美元. (完)

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