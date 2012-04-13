〔美股业绩〕富国银行第一季净利42亿美元,EPS为0.75美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透4月13日电---富国银行(WFC.N):
* 第一季每股盈余(EPS)为0.75美元
* 第一季营收216亿美元
* 汤森路透I/B/E/S预估富国银行(WFC.N)第一季EPS为0.73美元
* 汤森路透I/B/E/S预估富国银行(WFC.N)第一季营收205.1亿美元
* 第一季净利息收入109亿美元
* 第一季股东权益报酬率(ROE)为12.14%,较前一季度上升17个基点
* 截至3月31日根据巴塞尔I规定计算的一级资本充足率约为9.95%
* 第一季度末的不良资产为266亿美元
* 第一季净利为42亿美元. (完)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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