〔国际油市〕亚洲超低硫柴油升水触逾四个月高位,澳洲需求依然强劲

路透新加坡4月13日电---交易商称,亚洲超低硫柴油升水周五连续第三日上涨,至逾四个月高位,因炼厂维护使得澳洲需求依然旺盛.

根据路透数据,含硫10 ppm的柴油升水上涨0.15美元,至每桶较新加坡报价升水3.40美元,为去年12月9日以来最高.

他们称,石油巨头--皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和BP本周均以大幅升水购买柴油,或将弥补澳洲供应短缺,同时将柴油从亚洲运往欧洲的套利交易无利可图.

交易商还称,印度对低硫柴油的现货需求亦支撑市场.

高硫柴油需求受抑,4/5月跨月价差周五为正价差.

交易商称,越南方面,Petrolimex接近完成其柴油定期供应协议.该公司寻购17.9万吨船期为第二季的柴油,现已满足约80%.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 133.43 0.72 0.54 132.71

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.19 0.55 0.41 132.64

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.38 0.55 0.41 133.83

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.23 0.45 0.33 134.78

4月柴油互换 GOSGSWMc1 133.19 0.50 0.38 132.69

5月柴油互换 GOSGSWMc2 133.35 0.68 0.51 132.67 (完)