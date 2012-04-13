〔国际油市〕亚洲超低硫柴油升水触逾四个月高位,澳洲需求依然强劲

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月13日电---交易商称,亚洲超低硫柴油升水周五连续第三日上涨,至逾四个月高位,因炼厂维护使得澳洲需求依然旺盛.
根据路透数据,含硫10 ppm的柴油升水上涨0.15美元,至每桶较新加坡报价升水3.40美元,为去年12月9日以来最高.
他们称,石油巨头--皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)和BP本周均以大幅升水购买柴油,或将弥补澳洲供应短缺,同时将柴油从亚洲运往欧洲的套利交易无利可图.
交易商还称,印度对低硫柴油的现货需求亦支撑市场.
高硫柴油需求受抑,4/5月跨月价差周五为正价差.
交易商称,越南方面,Petrolimex接近完成其柴油定期供应协议.该公司寻购17.9万吨船期为第二季的柴油,现已满足约80%.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 133.43 0.72 0.54 132.71
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 133.19 0.55 0.41 132.64
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 134.38 0.55 0.41 133.83
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 135.23 0.45 0.33 134.78
4月柴油互换 GOSGSWMc1 133.19 0.50 0.38 132.69
5月柴油互换 GOSGSWMc2 133.35 0.68 0.51 132.67 (完)
--编译 许娜;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。