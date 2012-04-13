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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 20:52 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格处在四日高位,裂解价差亦接近四周高点

路透新加坡4月13日电---亚洲石脑油价格周五处在四日高位,同时裂解价差接近四周高位每吨160.18美元,较上周水准上涨12.7%,因在MRPL关闭了炼厂的三分之二产能后,供给紧张忧虑加剧.

印度MRPL旗下日产量15万桶的炼厂周四紧急关闭,因水供给短缺.目前还不知道何时能恢复至正常产能.

MRPL不得不推迟向韩国SK能源交付3.5万吨的石脑油.

新加坡一名交易员说,"由于这些消息,市场稍有走坚."

北亚一名交易员称,"供给依然趋紧,因沙特炼厂仍在维修."

汽油裂解价差延续涨势,并四个交易日来首次升穿每桶12美元,因需求稳健.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1068.50 9.00 0.85 1059.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 116.42 0.99 0.86 115.43

97号现货汽油GL97-SIN 142.63 2.03 1.44 140.60

95号现货汽油GL95-SIN 136.80 1.75 1.30 135.05

92号现货汽油GL92-SIN 133.23 1.58 1.20 131.65 (完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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