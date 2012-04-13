〔国际油市〕亚洲石脑油价格处在四日高位,裂解价差亦接近四周高点

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月13日电---亚洲石脑油价格周五处在四日高位,同时裂解价差接近四周高位每吨160.18美元,较上周水准上涨12.7%,因在MRPL关闭了炼厂的三分之二产能后,供给紧张忧虑加剧.
印度MRPL旗下日产量15万桶的炼厂周四紧急关闭,因水供给短缺.目前还不知道何时能恢复至正常产能.
MRPL不得不推迟向韩国SK能源交付3.5万吨的石脑油.
新加坡一名交易员说,"由于这些消息,市场稍有走坚."
北亚一名交易员称,"供给依然趋紧,因沙特炼厂仍在维修."
汽油裂解价差延续涨势,并四个交易日来首次升穿每桶12美元,因需求稳健.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1068.50 9.00 0.85 1059.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 116.42 0.99 0.86 115.43
97号现货汽油GL97-SIN 142.63 2.03 1.44 140.60
95号现货汽油GL95-SIN 136.80 1.75 1.30 135.05
92号现货汽油GL92-SIN 133.23 1.58 1.20 131.65 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。