〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,即将迎来新点价月份

路透新加坡4月13日电---亚洲燃料油市场周五呈区间振荡走势,跨月价差和现货升水在不超过每吨0.25美元的窄幅区间内交投,下周一5月点价月份即将成为即期.

5月/6月跨月价差小升0.25美元,收报每吨逆价差3.75美元.

5月黏度差的交投也活跃,有超过100,000吨以每吨10.25-10.30美元的价格成交.

现货市场的买盘表明380-cst燃料油供给吃紧,印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)已出售3万吨该品级燃料油,船期为4月29日至5月1日,买家为日本三井公司.行业人士称价格贴水要明显窄于上次船货.

印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL)已取消供应5月19-21日的减压柴油(VGO).

尚不知晓为何取消,但其位于印度南部海岸的一个日产15万桶炼油厂关闭了三分之二,因供水不足.

该公司未说明停产或维持多久.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $734.15 $3.75 0.51 $730.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN $725.20 $3.60 0.50 $721.60

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $730.00 $4.00 0.55 $726.00

380CST船用燃料油升水 $4.80 $0.40 9.09 $4.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $0.55 -$0.15 -21.43 $0.70

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.70 -$0.15 -8.11 $1.85 (完)