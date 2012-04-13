〔国际油市〕亚洲燃料油持稳,即将迎来新点价月份

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡4月13日电---亚洲燃料油市场周五呈区间振荡走势,跨月价差和现货升水在不超过每吨0.25美元的窄幅区间内交投,下周一5月点价月份即将成为即期.
5月/6月跨月价差小升0.25美元,收报每吨逆价差3.75美元.
5月黏度差的交投也活跃,有超过100,000吨以每吨10.25-10.30美元的价格成交.
现货市场的买盘表明380-cst燃料油供给吃紧,印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)已出售3万吨该品级燃料油,船期为4月29日至5月1日,买家为日本三井公司.行业人士称价格贴水要明显窄于上次船货.
印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL)已取消供应5月19-21日的减压柴油(VGO).
尚不知晓为何取消,但其位于印度南部海岸的一个日产15万桶炼油厂关闭了三分之二,因供水不足.
该公司未说明停产或维持多久.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $734.15 $3.75 0.51 $730.40
现货380CST燃料油 FO380-SIN $725.20 $3.60 0.50 $721.60
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $730.00 $4.00 0.55 $726.00
380CST船用燃料油升水 $4.80 $0.40 9.09 $4.40
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $0.55 -$0.15 -21.43 $0.70
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.70 -$0.15 -8.11 $1.85 (完)
--编译 王洋;审校 侯向明
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。