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市场报道 | 2012年 4月 13日 星期五 22:09 BJT

〔美国热股〕美银及U.S. Bankcorp早盘下跌,此前遭一养老基金起诉

路透4月13日电---美国银行(BAC.N)和U.S. Bankcorp(USB.N)遭芝加哥一养老基金的起诉,该基金表示,在担任华互银行发行抵押贷款支持证券的信托管理行时,上述两家银行未能保护投资者.

周五早盘交易中,美国银行股价下跌约2.4%,至8.95美元.U.S. Bankcorp跌约0.5,报每股31.18美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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