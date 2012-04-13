〔欧洲股市〕连跌第四周,因欧债危机忧虑重燃

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收跌1.6%

* 西班牙IBEX指数触及三年低位;西班牙公债收益率攀升

* 美国公布数据后矿业股走软

路透伦敦4月13日电---欧洲股市周五逆转两日连涨之势大幅收跌,银行股领跌,因市场对欧元区主权债危机扩散的担忧重燃,重创银行股.

意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)在FTSEurofirst 300指数中跌幅居首,重挫6%,紧随其后的是法国兴业银行(SOGN.PA),该股跌幅为5.8%,因对西班牙可能要求救助的忧虑与日俱增,重压市场人气.

"在欧洲的银行股持续承受重压的情况股市很难上扬.这告诉我们问题尚未被解决,只是被推后了,"Hampstead Capital的对冲基金经理Lex van Dam表示,该公司管理着5亿美元的资产.

西班牙IBEX 35 .IBEX重挫3.6%,至三年低位,为跌幅最大的欧洲股指.

10年期西班牙公债收益率攀升,西班牙五年期信贷违约互换利差首次升穿500个基点,因该国银行向欧洲央行贷款的规模创纪录,加重了市场对西班牙财政状况的忧虑.

"我仍然认为西班牙将是一个隐患,但我是根据情况不会恶化至市场认为的程度的假设来进行投资操作的,"德国商业银行的经济学家Peter Dixon表示.

"根据许多欧洲企业,尤其是那些对全球经济周期有敞口的企业仍表现不错(业绩良好)的假设,我认为目前必须抛售股票."

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌16.46点,或1.58%,报1,027.73点,本周收跌2.3%,为连续第四周收挫.

今日公布的数据显示,美国消费者信心回落,令对该国经济复苏劲道的担忧加剧,对金属需求前景产生不利影响,矿业股.SXPP承压.

反应欧洲股市波动性的指数欧元区STOXX 50波动性指数.V2TX攀升6.5%.欧元区STOXX 50指数.STOXX50E回落2.6%,抹去年内涨幅.

英国富时100指数.FTSE收低1.03%,至5,651.79点;德国股市DAX指数.GDAXI急跌2.36%,报6,583.90点;法国CAC-40指数.FCHI大幅回落2.47%,至3,189.09点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI