〔英国债市〕英债价格上涨,中国数据令人失望促投资者回到避险资产

路透伦敦4月13日电---英债价格周五上涨,扳回前两个交易日的多数跌幅,因投资者回归到避险资产,此前中国公布的经济增长数据令人失望,而且西班牙信用违约互换触及纪录高位.

6月英债期货FLGM2当日涨66个跳动点,至116.34,表现与可比德债FGBLM2相符,而且触及周二以来最高收位.

今日市场收盘后,评级机构标准普尔确认英国"AAA"评等,并称英国经济应对冲击的能力已改善.[ID:nSB8530944]

10年期英债收益率GB10YT=RR跌5个基点,至2.04%,接近周二触及的六周低点2.009%,五年期公债收益率GB5YT=RR下滑3个基点,至六周新低0.926%.

美国公布汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值弱于预期,以及西班牙五年期信用违约互换升至500个基点,此后英债价格进一步上涨.

10年期英债较可比德债收益率差当日持稳于30个基点.

有策略师表示,下周英国公布的消费者物价指数和英国央行会议记录可能为央行是否会在5月批准进一步量化宽松政策购买英债提供更多明确线索.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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