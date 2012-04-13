〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第二周下跌,因担心全球经济伤及需求

路透4月13日电---美国小麦期货周五下跌,指标芝加哥期货交易所(CBOT)合约触两周低点,交易商称因担心全球经济疲软或挫伤全球需求且小麦供应充足打压价格.

CBOT-5月小麦合约WK2本周收低2.5%,连续第二周下跌.过去两周来,合约累计跌幅达5.8%,为三个月来最大的两周跌幅.

CBOT-5月合约触及位于100日移动均线切入位的阻力水准后周五小麦价格开始下跌.

中国1-3月经济同比增速8.1%,低于分析师预期的8.3%,并接近三年低点,令投资者担心连续五个季度的跌势尚未触底.[ID:nSB1487218]

小麦进一步疲软的另一原因则是,农户和分析师表示,本周冷空气的影响微乎其微,有也仅是伤及美国大平原地区春麦出苗以及生长中的中西部软红冬麦作物.

摩洛哥的ONICL周五表示购入180,000吨产地不明的软小麦.此举伤及美国小麦的海外需求.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收跌15-3/4美分,报每蒲式耳6.23-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为173,787口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]