〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受中国经济忧虑及美国天气因素影响

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透4月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,受美元上涨及股市下跌影响,因中国经济放缓忧虑及美国出现对作物生长有利的降雨.
人们注意到中国经济增长放缓的迹象.今年第一季中国国内生产总值(GDP)由前季的增长8.9%放缓至增长8.1%.
现货商称,美国墨西哥湾沿岸玉米出口升水周四尾盘上涨,因出口需求强劲而且旧作玉米供应紧张.
本周末至下周初潮湿天气将席卷美国中西部多数地区,这将推迟早播玉米种植,但将增加可贵的土壤湿度.Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,"未来五天中西部多数地区很可能将迎来1至2英寸的降雨,下周末料有更多降雨,所以不会有太多田间作业."
Dee称,本周出现的冷空气使温度降至零度以下,可能使一些早播玉米和一些更加成熟的小麦受到伤害.他说,下周最寒冷的天气可能将仅陷于中西部的北部,而在这一地区每年这个时候这样的气温是正常的.
一家业界网站援引农业部调查表示,今年中国玉米种植面积料较2011年增长2.7%至3,500万公顷,主要受国内价格升至纪录高位及中国政府的补贴政策影响.
5月玉米合约低于所有移动均线,九日相对强弱指标为39.
5月玉米合约CK2结算价跌8-1/4美分,报每蒲式耳6.29-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为367,771口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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