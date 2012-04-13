〔金属期市〕期铜跌穿8,000美元,受累于中国成长放缓忧虑

* 中国成长放缓忧虑打压期铜

* 期铜本周收跌4%

* 美国周一公布3月零售销售数据

路透纽约/伦敦4月13日电---铜价周五跌穿每吨8,000美元,为三个月来首次,中国经济成长数据低于预期,加重了对该国原材料需求的担忧.

期铜本周收跌4%,之前中国报告首季国内生产总值(GDP)成长8.1%,为三年来最慢增速,且低于市场预期的8.3%.

摩根大通为一铜支持的上市交易基金向纽约-泛欧交易所提交上市申请,但此消息的影响被中国令人失望的成长数据盖过.

投资者仍对中国实现经济软着陆的能力存疑,且分析师开始质疑铜市供应是否仍会像过去那样紧张,因上海铜库存年内增加.

"我们仍预计今年将出现铜市供应短缺,但每看到一次负面的中国数据,其可能性就减弱一分,"TD Bank Financial Group的商品策略部主管Bart Melek表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收跌230美元,报每吨7,990美元,盘中跌至日低7,964.25美元,此为1月16日以来最低.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2回落9.35美分,或2.5%,报每磅3.6270美元,接近交投区间为3.6055-3.7225美元的高端.

COMEX铜成交继续放量,根据汤森路透初步数据,尾盘成交量接近100,000口,较30天均值高出超过三分之二.

摩根大通为一铜支持的上市交易基金向纽约-泛欧交易所提交上市申请,为近一年来将可能有新产品上市的首个迹象.

根据Markit,五年期西班牙公债违约保险成本首次收在500个基点以上.

周五数据显示,3月西班牙银行业向欧洲央行借入创纪录的3,163亿欧元,较上月总数接近翻番,市场担忧银行借入的资金很多被投入国内公债.

美元兑欧元走强,之前公布的数据显示,美国4月初消费者信心温和下降.

一项路透调查显示,全球经济的不确定性以及中国需求不振料将在今年令铜价疲弱不振,不过分析师对市场的乐观情绪较年内稍早有所改善.

上海期交所铜库存自年初以来已增加三倍.

分析师和铜产品生产厂消息人士称,中国对精炼铜的需求在9月份之前不可能恢复,因目前庞大的库存有待消化,且中国政府将采取措施令经济降温.

LME三个月期锡CMSN3收跌450美元,报每吨22,205美元.

以下为1754GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 362.25 -9.80 -2.63 343.60 5.43

LME期铝 2070.00 -34.00 -1.62 2020.00 2.48

LME期铜 7990.00 -230.00 -2.80 7600.00 5.13

LME期铅 2065.00 -33.00 -1.57 2035.00 1.47

LME期镍 18310.00 -490.00 -2.61 18710.00 -2.14

LME期锡 22205.00 -450.00 -1.99 19200.00 15.65

LME期锌 1983.00 -57.00 -2.79 1845.00 7.48

上海期铝 16090.00 -15.00 -0.09 15845.00 1.55

上海期铜 58010.00 -220.00 -0.38 55360.00 4.79

上海期锌 15475.00 10.00 +0.06 14795.00 4.60

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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