〔美国债市〕美国公债收益率跌穿2%大关,因忧心全球经济成长放缓

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
* 中国第一季度GDP低于预期
* 西班牙、意大利公债收益率上扬
* 3月美国经济成长温和提速,接近预期
路透纽约4月13日电---美国公债价格周五上涨,指标收益率(殖利率)跌穿2%这一关键心理关口,因股市下挫,且围绕全球经济成长的忧虑引发对低风险资产的胃纳.
交易员转为守势,因中国经济数据以及欧洲国家公债收益率上扬,引燃全球经济和融资问题尚未完全解决的忧虑.
"欧洲债务危机和中国经济放缓,这些问题引发一波良性的避险买盘,"Williams Capital固定收益销售及交易主管David Coard表示.
瑞银证券利率策略师Chris Ahrens说,临近周末,投资者不愿减持美国公债.
"一轮接一轮的标售,新发公债再次被承销,人们希望持债的时间能再长一点.鉴于欧洲局势,存在一定的忧虑情绪,"他在谈及政府本周在三天的时间内成功标售660亿美元三年期、10年期和30年期公债一事时表示.
"展望未来,我们都对未来一周或两周的初请失业金人数将如何表现感到好奇,"Ahrens表示.
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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