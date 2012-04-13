〔美国债市〕美国公债收益率跌穿2%大关,因忧心全球经济成长放缓

* 中国第一季度GDP低于预期

* 西班牙、意大利公债收益率上扬

* 3月美国经济成长温和提速,接近预期

路透纽约4月13日电---美国公债价格周五上涨,指标收益率(殖利率)跌穿2%这一关键心理关口,因股市下挫,且围绕全球经济成长的忧虑引发对低风险资产的胃纳.

交易员转为守势,因中国经济数据以及欧洲国家公债收益率上扬,引燃全球经济和融资问题尚未完全解决的忧虑.

"欧洲债务危机和中国经济放缓,这些问题引发一波良性的避险买盘,"Williams Capital固定收益销售及交易主管David Coard表示.

瑞银证券利率策略师Chris Ahrens说,临近周末,投资者不愿减持美国公债.

"一轮接一轮的标售,新发公债再次被承销,人们希望持债的时间能再长一点.鉴于欧洲局势,存在一定的忧虑情绪,"他在谈及政府本周在三天的时间内成功标售660亿美元三年期、10年期和30年期公债一事时表示.

"展望未来,我们都对未来一周或两周的初请失业金人数将如何表现感到好奇,"Ahrens表示.