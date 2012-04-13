〔美国股市〕ADR收跌,印度企业股票录得八个月最大单日跌幅

路透纽约4月13日电---在美国股市挂牌交易的印度企业美国存托凭证(ADR)周五录得八个月来最大单日跌幅,因Infosys INFY.O重挫.该公司之前公布令人失望的营收预期,令企业整体获利前景蒙阴.

印度第二大软件服务出口商Infosys发布利空预期的原因是,全球经济存在不确定性,以及对欧元区稳定性和全球经济成长前景的担忧重燃.

在印度央行升息以压低通胀后,印度经济成长可能放缓至6.9%的三年低位.下周一,该国将公布3月总体通胀数据.印度央行料将在周二调降利率,为三年来首次.

纽约梅陇银行印度ADR指数.BKIN急跌6.5%,为8月底以来最大单日跌幅.纽约梅陇银行ADR指数.BKADR回落1.8%.标普500指数.SPX收跌1.3%.

低于预期的中国成长数据以及西班牙公债收益率攀升重压整体市场.西班牙公债信贷违约互换利差首次触及500个基点,且数据显示中国首季GDP增长放缓至8.1%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR收跌2.12%.亚洲企业ADR指数.BKAS回落1.26%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫1.19%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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