〔美国股市〕ADR收跌,印度企业股票录得八个月最大单日跌幅

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约4月13日电---在美国股市挂牌交易的印度企业美国存托凭证(ADR)周五录得八个月来最大单日跌幅,因Infosys INFY.O重挫.该公司之前公布令人失望的营收预期,令企业整体获利前景蒙阴.
印度第二大软件服务出口商Infosys发布利空预期的原因是,全球经济存在不确定性,以及对欧元区稳定性和全球经济成长前景的担忧重燃.
在印度央行升息以压低通胀后,印度经济成长可能放缓至6.9%的三年低位.下周一,该国将公布3月总体通胀数据.印度央行料将在周二调降利率,为三年来首次.
纽约梅陇银行印度ADR指数.BKIN急跌6.5%,为8月底以来最大单日跌幅.纽约梅陇银行ADR指数.BKADR回落1.8%.标普500指数.SPX收跌1.3%.
低于预期的中国成长数据以及西班牙公债收益率攀升重压整体市场.西班牙公债信贷违约互换利差首次触及500个基点,且数据显示中国首季GDP增长放缓至8.1%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR收跌2.12%.亚洲企业ADR指数.BKAS回落1.26%.拉丁美洲ADR指数.BKLA收挫1.19%.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。