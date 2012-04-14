《分析师观点2》中国央行宣布扩大人民币兑美元日波幅限制至1%

路透上海4月14日电---中国人民银行周六宣布,自4月16日(下周一)起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一.即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.

央行网站发布新闻稿并称,外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.

以下是分析师观点:

--中国国际经济交流中心研究员 张永军:

人民币接近均衡水平已经达成共识,扩大波幅也具备更好的条件.去年以来人民币汇率波动幅度很大,经常触及跌停水平.如果波动幅度过小,容易形成套利空间.当前扩大人民币汇率波幅属于顺势而为.同时,单边升值预期在消退,扩大波幅不会对人民币升值带来过大压力.

对中国而言,汇率改革更强调稳定,要稳步推进.如要应对更为剧烈的市场波动,扩大后的波幅仍然不够.

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

今年以来,央行一直在提开放资本项目可兑换的议题,所以我觉得这个事应该说是"有章可循"的.可以把它理解是人民币走向国际化过程中将要出台的一系列政策的一部分,为将来资本项目可自由兑换拉开了序幕.

放松管制,建立更自由的浮动汇率机制是一个大的趋势,央行可以藉此减少对外汇市场的被动干预.但目前市场比较一致地认为人民币兑美元汇率处在相对均衡的水平,扩大波幅短期并不会引起人民币汇率出现一个趋势性的升值或者贬值走势,它的意义更多的是中长期的.

--招商银行高级分析师 刘东亮:

我觉得是顺理成章的,前一段中间价波幅就已经扩大了,之后结售汇比较正常,银行和企业也都没有什么不良的反应.之前扩大中间价是看一下市场的接受度,现在看接受度还可以.

央行放宽人民币日内波幅后,可能减少干预,之前央行对人民币涨停和跌停很敏感.随着波幅扩大,以后可能更注重发挥市场的力量,更多地让市场决定汇价走势.也许下周即期汇价就会有些变化,日间波动会更加明显.

扩大波幅还只是一个量变,还不是质变,未来需要在汇率形成机制改革上有进一步的推进.

接下来要关注中间价,最近一个多月来中间价与美元指数的相关性稳定在0.72-0.75,相关性明显提高,以后中间价可能会更多参考国际市场美元走势,更趋市场化.

--中国社科院金融重点实验室主任 刘煜辉:

这是一个水到渠成的过程.增强汇率弹性需要时机,自去年四季度以来,人民币产生阶段性贬值预期,中央银行单边干预汇率的压力减轻.也就是时机成熟的表现.

波幅扩大后,央行通过市场大幅收购外汇的压力大大减轻,可以更多地通过市场发挥调节作用.央行收购外汇,导致释放货币的操作压力减少之后,宏观调控的自主性就会得到提升.面对今年复杂的经济环境,央行调控也可以更加自如.

未来央行也并不希望阶段性的贬值预期变为路径,坐拥3万多亿美元的外汇储备,央行手里调节汇率的筹码很多.央行更希望看到相对稳定的人民币汇率中间价.

--澳新银行中国经济师 周浩:

前期包括央行在内的政府高层已经在说,要推进人民币的市场化改革,这次在这个时点上出台政策,将人民币扩大波动幅度至1%还是符合预期的,但其实现在0.5%的幅度限制很少有机会用足,估计1%波动上下限更是极少触及.

央行扩大波幅的举措是向市场说明推进人民币汇率市场化的决心,以后汇价的双向波动特征将更加明显,这也从另一方面说明,人民币正在接近均衡汇率水平,央行并不担心扩大波幅后,汇价会以更快速度地升值.

另外,从长期来说,我们要进行汇率的市场化改革,最终目标是形成基于市场供需水平决定的汇率,未来仍需要对中间价决定当日汇率水平的定价机制进行进一步的改革.

--广发银行金融市场部 黄毅:

在过去大部分时间里,原来0.5%也没有用足.预计新的规定出台后,新波幅也不会马上用足.央行通过扩大波幅来引导人民币双向波动的指示意味更重一些.

--瑞银证券中国首席经济学家 汪涛:

现在宣布扩大人民币波幅时机比较合适.因为贸易顺差不大时,人民币单边升值压力在降低.波幅虽已扩大到1%,但预计日常交易不会触及上下限.人民币汇改是个稳步推进的过程.受政治压力影响,年底相比年初仍将略有升值.

--申银万国首席宏观经济分析师 李慧勇:

在人民币处于升值末端,升贬值预期不强时,人民币兑美元汇率波幅区间扩大,是一个水到渠成的事.人民币兑美元汇率波幅从此前的千分之三,到千分之五,再到最新的百分之一,显示出人民币汇改是一个稳步推进的过程.这一波幅的扩大幅度,也考虑了资本流动对当前中国经济增速放缓带来的进一步过大冲击.而在汇率波幅扩大之时,推进资本项目开放也应该是相辅相成的,这才有助于使人民币汇率真正由市场供求来决定,推进人民币国际化.

**相关背景**

--中国3月实现贸易顺差53.5亿美元(路透调查中值为逆差13亿美元).其中3月出口同比增长8.9%,(路透调查中值为增加7.2%),进口同比增长5.3%,(路透调查中值为增加9.0%).2月则录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.

--中国人民银行行长周小川此前表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.[ID:nSB2015175]

--国家统计局数据显示,一季度GDP同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.[ID:ID:nCN1487516]

--路透此前调查结果显示,预计人民币兑美元汇率CNY=年底前将持续走坚,较目前水平还将升值约2.8%;多数分析师并预计人民币汇率弹性将于年内加大,波动区间限制将较目前的0.5%倍增到约1%的水平.[ID:nSB1437214]

--中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)