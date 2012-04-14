《人民币汇率焦点》中国央行顺势扩大汇率波幅,人民币国际化更进一步

* 下周一(16日)起,人民币兑美元日波幅限制倍增至1%

* 时机成熟央行顺势而为,人民币国际化再进一步

* 双向浮动弹性增强,但初期触及新波幅上下限可能性有限

* 未来需在汇率形成机制改革上有进一步的推进

* 央行宏观调控的自主性将得到提升

采写 上海/北京中文部; 撰写 冉莹

路透上海4月14日电---中国在人民币国际化道路上又迈出重要一步.在多次高调吹风"人民币汇率接近均衡水平"后,中国央行最终宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.

"顺理成章","水到渠成",这几乎是受访分析人士对央行新政的一致反应.他们普遍认为,人民币单边升值压力的降低,为扩大波幅创造绝佳机遇.由于汇率处于均衡水平,扩大波幅并不会触发趋势性的升贬值预期.且此前千分之五的区间尚未用足,即使扩大一倍,日常交易触及上下限的可能性依然有限.

"今年以来,央行一直在提开放资本项目可兑换的议题,所以我觉得这个事应该说是'有章可循'的.可以把它理解是人民币走向国际化过程中将要出台的一系列政策的一部分,为将来资本项目可自由兑换拉开了序幕."国泰君安固定收益部研究主管周文渊称.

他并认为,放松管制,建立更自由的浮动汇率机制是一个大的趋势,央行可以藉此减少对外汇市场的被动干预.但目前市场比较一致地认为人民币兑美元汇率处在相对均衡的水平,扩大波幅短期并不会引起人民币汇率出现一个趋势性的升值或者贬值走势,它的意义更多的是中长期的.

中国人民银行周六宣布,自4月16日(下周一)起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度限制由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.[ID:nSB1084670]

央行在新闻稿中并表示,当前中国外汇市场发育趋于成熟,交易主体自主定价和风险管理能力日渐增强,为顺应市场发展的要求,促进人民币汇率的价格发现,增强人民币汇率双向浮动弹性,完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度建设,因此决定扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度.

而中国央行此举也将缓解以美国为首的一些贸易伙伴国对于中国汇率政策的指责,尤其是下周即将在华盛顿举行的IMF&世界银行春季大会前.

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**水到渠成**

其实,在正式宣布扩大波幅前,人民币中间价已表现出端倪.今年2月中国惊现至少10年来最大贸易逆差,导致中间价在数据公布次日即创出一年半以来单日最大跌幅.随后,中间价进入宽幅震荡时代.央行已有出手试探市场的意图,引导日间交易汇价跟随波动.

"在人民币处于升值末端,升贬值预期不强时,人民币兑美元汇率波幅区间扩大,是一个水到渠成的事."申银万国首席宏观经济分析师李慧勇指出.

去年年末,人民币即期汇价曾连续多日触及交易区间下限,人民币出现阶段性贬值预期.中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉亦认为,增强汇率弹性需要时机,自去年四季度以来,人民币产生阶段性贬值预期,中央银行单边干预汇率的压力减轻,也就是时机成熟的表现.

而此前,包括总理温家宝及央行行长周小川在内的政府高官均明确表示,因贸易顺差缩小,人民币汇率正"接近均衡水平",并透露出中国将允许人民币汇率扩大波动区间的政策讯号.[ID:nSB2015175]

今年以来,人民币兑美元即期汇价累计下跌超过0.1%,去年全年则升值4.7%.而自2005年汇改以来至今的累计升值幅度则约三成.

招商银行高级分析师刘东亮指出,前一段中间价波幅扩大后结售汇比较正常,银行和企业也都没有什么不良的反应,看来市场接受度还可以.他并预计,下周即期汇价日间波动会更加明显.接下来则要关注中间价,最近一个多月来中间价与美元指数的相关性明显提高.以后中间价可能会更多参考国际市场美元走势,更趋市场化.

不过分析人士普遍预期,扩大波幅短期对日常交易冲击有限.此前每日人民币兑美元交易价要求在当日中间价上下千分之五范围内波动,从市场情况看,除去年四季度个别极端情况,即期汇价很难触及交易区间上下限.

"过去大部分时间里,原来0.5%也没有用足.预计新的规定出台后,新波幅也不会马上用足.央行通过扩大波幅来引导人民币双向波动的指示意味更重一些."广发银行金融市场部黄毅指出.

此外,刘煜辉还表示,波幅扩大后,央行通过市场大幅收购外汇的压力大大减轻,可以更多地通过市场发挥调节作用.央行收购外汇,导致释放货币的操作压力减少之后,宏观调控的自主性就会得到提升.面对今年复杂的经济环境,央行调控也可以更加自如.

**任重道远**

人民币市场化改革乃至国际化,可谓路漫漫其修远兮.扩大人民币汇率波动区间,也只是为资本项目的可自由兑换拉开了一个序幕.而受海外经济走势、政治压力等影响,人民币今年小幅升值的预期依然存在.

"扩大波幅还只是一个量变,还不是质变,未来需要在汇率形成机制改革上有进一步的推进."刘东亮称.

澳新银行中国经济师周浩指出,央行扩大波幅的举措是向市场说明推进人民币汇率市场化的决心,以后汇价的双向波动特征将更加明显,这也从另一方面说明,人民币正在接近均衡汇率水平,央行并不担心扩大波幅后,汇价会以更快速度地升值.

他并认为,从长期来说,人民币汇率市场化改革,最终目标是形成基于市场供需水平决定的汇率,未来仍需要对中间价决定当日汇率水平的定价机制进行进一步的改革.

央行本次同时强调,将根据国内外经济金融形势,以市场供求为基础,参考篮子货币汇率变动,维护人民币汇率的正常浮动,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定,维护宏观经济和金融市场的稳定.

中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.

李慧勇指出,扩大波动区间,也考虑了资本流动对当前中国经济增速放缓带来的进一步过大冲击.而在汇率波幅扩大之时,推进资本项目开放也应该是相辅相成的,这才有助于使人民币汇率真正由市场供求来决定,推进人民币国际化.

中国周五甫公布的一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,而在中国经济"调结构"的过渡期,这一增速应属合理,且整体经济仍处软着陆过程中.不过分析人士认为,各项数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"的目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:nSB1487516]

"对中国而言,汇率改革更强调稳定,要稳步推进.如要应对更为剧烈的市场波动,扩大后的波幅仍然不够."中国国际经济交流中心研究员张永军表示.(完)