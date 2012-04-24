《交易视点》中国国开债收益率与国债之间的税收利差易升难降--中金

路透上海4月24日电---中国国际金融公司最新发布的利率交易策略周报指出，尽管国开行[CHDB.UL]明确全年的发行量和发行时间有助于稳定市场的供给预期，但国开债供需状况恶化的深层次原因在于其已经成为债券市场供给最大的单一发行人，而重视零风险权重优势的银行资金改善程度有限。

报告并认为，而交易型机构不在乎风险权重，更偏好收益率更高的超AAA信用债，这样会造成国开债收益率与国债之间的税收利差易升难降。货币政策放松带来的需求改善能够在短期内缩小国开债的税收利差，但只有供给下降才能长期抑制国开债定价中枢的上移。

**7-10年国开债供给总量或小幅下降**

国开行今年金融债公开发行量为10,550亿元，净增量约7,500亿元，与去年的公开发行量和净增量接近。

国开行每期的发行量为200亿和300亿间隔出现，300亿采取的可能是新的随卖发行模式，累计发行量在4,500亿元左右，而200亿元可能主要为浮息债、含权债、10年以上的超长期和1年以下的短期等非关键期限品种，累计发行量在2,800亿元左右。

我们可以大致推算出全年国开债的供给结构：1年期和7年期供给较去年增加，10年期供给减少，7-10年的供给总量小幅下降。

**4月新增贷款或低于8,000亿元**

3月贷款的大幅增长主要依赖于短期贷款和票据融资，中长期贷款增长依然乏力，占比进一步下降，显示贷款需求并没有出现实质性的回升。票据融资主要来自于中小银行的投放，我们认为有虚增的成分，因为银行为了应付存款考核，在季末通常会增加承兑汇票的开具来增加保证金存款。

有观点认为中长期贷款持续偏低是因为企业存在降息预期，采取短贷长投的形式，证据是一季度固定资产投资资金来源中的国内贷款大于中长期贷款增量。我们认为这种反常的特征并不一定是企业“短借长投”的结果，而可能是因为过去三年中长期贷款的累计增量远高于投资需要的实际贷款额，今年一季度用于投资的贷款额部分来自于过去几年的沉淀资金。

短期贷款的大幅增加可能与监管机构对表外业务尤其是同业代付的清查导致表外资产逐步向表内转移有关，表现为3月份票据贴现利率下降速度趋缓，贷款在社会融资总量中的占比较过去两年同期大幅提高。

居民短期贷款增量在3月份也出现了大幅上升，一种解释是对小微企业的贷款计入了居民贷款中，但实际上居民短期贷款在3月的上升具有典型的季节性，与春耕农户的贷款需求增强有关。

4月份以来在回购利率上升的情况下，票据贴现利率继续大幅回落，显示贷款结构仍然以票据融资为主，贷款需求依然低迷。预计4月份贷款增量将重新回落至8,000亿元以下，甚至有低于7,000亿的风险。

3月份企业盈利状况仍处于近5年来同期最低水平，而且财务成本同比增速不降反升，如果贷款利率不下调，企业的贷款需求难以显着恢复。铁路等基建项目复工有望提高中长期贷款需求，但增量较为有限。

银行对首套房贷利率恢复八五折虽然有助于增强居民中长期贷款需求，但我们认为房地产销售额不太可能超过去年，因此居民的中长期贷款增量也难以较去年有显着的上升。

**维持收益率曲线陡峭化下行判断**

周末央行并未如期下调法定准备金比率，我们的猜测是央行认为目前银行的超储率并不低，3月末仍有2.2%，4月中下旬虽然有所下降但估计仍在1.5%以上，而去年11月和今年2月宣布下调法定比率的时候超储率都在1.5%以下。

在超储率不低的情况下，资金面依然偏紧，我们认为有两方面的原因：

第一，伴随着理财产品的大规模发展和基金、券商等投机型机构对息差交易的普遍运用，市场通过回购融入资金的刚性需求快速增长，且增速快于存款的增速，表现为未到期回购余额除以存款的比率持续上升，也就是说，保证资金平衡的最低超储率水平是在提高的。

第二，银行存款稳定性变差，流动性管理的难度加大，相应地对超储率最低水平的要求提高。总体而言，不能仅仅通过超储率数据的高低来衡量资金面的松紧状况，因为超储率仅反映了资金供给，没有反映资金需求以及资金供给的意愿。

短期来看，我们维持对政策放松导致收益率曲线陡峭化下行的判断，3-5年非国开政策性银行债仍是最佳的交易品种，但是如果央行没有及时下调法定准备金比率，则4月份信贷投放量将重新回落，经济季节性回升的力度也会低于市场预期，加上海外市场风险偏好有重新下降的风险，中长期债券收益率存在小幅回落的可能。(完)

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