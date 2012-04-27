〔中港股业绩〕工商银行首季净利按年升14%至613.4亿元

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透香港/北京4月27日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五公布,2012年首季净利按年增14%,略逊于市场预期.
工行公布,首季录得净利613.4亿元人民币,市场预期为622.2亿元,去年同期为537.9亿元.
此外,一季度实现每股收益0.18元,截至一季度末的资本充足率为13.13%,核心资本充足率为10.15%.
周五工行H股收在5.11港元,跌0.78%;大盘恒生指数.HSI则跌0.33%.
其A股今日下滑0.46%,报4.37元人民币.(完)
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--撰写 张胜男/谢衡; 审校 乔艳红
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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