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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 17:40 BJT

〔中港股业绩〕工商银行首季净利按年升14%至613.4亿元

路透香港/北京4月27日电---全球市值最大的银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)周五公布,2012年首季净利按年增14%,略逊于市场预期.

工行公布,首季录得净利613.4亿元人民币,市场预期为622.2亿元,去年同期为537.9亿元.

此外,一季度实现每股收益0.18元,截至一季度末的资本充足率为13.13%,核心资本充足率为10.15%.

周五工行H股收在5.11港元,跌0.78%;大盘恒生指数.HSI则跌0.33%.

其A股今日下滑0.46%,报4.37元人民币.(完)

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--撰写 张胜男/谢衡; 审校 乔艳红

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