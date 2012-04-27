版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 18:14 BJT

〔中港股业绩〕农业银行首季净利同比增长28%,至434.5亿元人民币

路透北京4月27日电---按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五公布,2012年度首季净利按年升27.6%,为434.5亿元人民币.市场原本预期为459亿元.

农行并公布,首季实现每股盈利为0.13元人民币;截至3月末,资本充足率为12.01%,核心资本充足率为9.6%.净利息收益率、净利差分别为2.97%、2.80%.

此外,不良贷款率为1.44%,比上年末下降0.11个百分点;拨备覆盖率为283.39%,比上年末提高20.29个百分点.

业绩公布前,农行A股跌0.37%收盘报2.72元,大盘沪综指.SSEC则跌0.35%.

农行H股今日收盘持平在3.62港元.(完)

浏览农业银行其他新闻,请点选[1288.HK-CMN]

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--发稿 张胜男; 审校 乔艳红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐