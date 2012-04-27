〔中港股业绩〕农业银行首季净利同比增长28%,至434.5亿元人民币

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透北京4月27日电---按资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五公布,2012年度首季净利按年升27.6%,为434.5亿元人民币.市场原本预期为459亿元.
农行并公布,首季实现每股盈利为0.13元人民币;截至3月末,资本充足率为12.01%,核心资本充足率为9.6%.净利息收益率、净利差分别为2.97%、2.80%.
此外,不良贷款率为1.44%,比上年末下降0.11个百分点;拨备覆盖率为283.39%,比上年末提高20.29个百分点.
业绩公布前,农行A股跌0.37%收盘报2.72元,大盘沪综指.SSEC则跌0.35%.
农行H股今日收盘持平在3.62港元.(完)
浏览农业银行其他新闻,请点选[1288.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--发稿 张胜男; 审校 乔艳红
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。