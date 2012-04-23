《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月23日

路透上海4月23日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开, 中国各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、 新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年4月23日-4月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/23 深 西部证券 002673 20,000 8.70 48.33 招商证券 4/26 4/24 深 戴维医疗 300314 2,000 20.00 29.85 宏源证券 4/27 4/25 深 邦讯技术 300312 不超过2,668 -- -- 招商证券 5/2 4/25 沪 明星电缆 -- 不超过8,667 -- -- 国元证券 5/2 4/25 深 兴业科技 002674 不超过6,000 -- -- 平安证券 5/2 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,211.02亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1503208] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 金鹰中证500指数 金鹰基金 交通银行 建设银行、广州证券等 4/23-5/29 分级基金 华泰柏瑞沪深300 华泰柏瑞 工商银行 交通银行、华泰证券等 4/23-5/25 ETF联接基金 平安大华策略 平安大华 中国银行 农业银行、申银万国等 4/23-5/25 先锋混合基金 中证内地低碳 海富通 建设银行 中国银行、海通证券等 4/23-5/22 经济主题指数基金 诺安汇鑫保本 诺安基金 中国银行 农业银行、爱建证券等 4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元人民币) 混合基金 金鹰核心资源 金鹰基金 工商银行 建设银行、广州证券等 4/18-5/18 股票基金 富兰克林国海 国海富兰克林 中国银行 农业银行、国海证券等 4/16-5/18 研究精选股票基金 信达澳银稳定 信达澳银 建设银行 杭州银行、信达证券等 4/16-5/11 增利分级债券基金 交银施罗德全球 交银施罗德 境内:建设银行 交通银行、海通证券等 4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币) 自然资源基金(QDII) 境外:摩根大通 南方金利定期 南方基金 工商银行 农业银行、申银万国等 4/11-5/11 开放债券基金 中银沪深300 中银基金 招商银行 中信银行、中信证券等 4/9-5/11 等权重指数基金(LOF) 浦银安盛中证锐联 浦银安盛 邮储银行 招商银行、申银万国等 4/5-5/9 基本面400指数基金 泰达宏利逆向 泰达宏利 建设银行 交通银行、光大证券等 4/9-5/8 策略股票基金 富国新天锋定期 富国基金 建设银行 农业银行、海通证券等 4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额) 开放债券基金(封闭期三年) 申万菱信中小板 申万菱信 农业银行 交通银行、中信建投等 4/5-4/27 指数分级基金(LOF) 嘉实沪深 嘉实基金 中国银行 兴业证券、安信证券等 4/5-4/27 300ETF 易方达纯债 易方达 招商银行 农业银行、申银万国等 4/5-4/27 债券基金 浙商沪深300指数 浙商基金 华夏银行 工商银行、光大证券等 3/28-4/27 分级基金 华泰柏瑞 华泰柏瑞 工商银行 长江证券、德邦证券等 4/5-4/26 沪深300ETF 广发深证100指数 广发基金 建设银行 工商银行、兴业证券等 3/27-4/26 分级基金 国泰大宗商品 国泰基金 境内:中国银行 建设银行、国泰君安等 3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币) 配置基金(QDII)(LOF)(FOF) 境外:道富银行 工银瑞信基本面 工银瑞信 中国银行 交通银行、渤海证券等 3/20-4/24 量化策略股票基金 富安达策略精选 富安达 交通银行 交通银行、南京证券等 3/19-4/23 混合型基金 民生加银信用 民生加银 中国银行 建设银行、海通证券等 3/28-4/23 双利债券基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 国家开发银行 300 1/3/5/7/10年 固息金融债 周一 农发行 186.4 3年 固息金融债 周三 进出口银行 至多200 10年 固息金融债 周四 财政部 326.1 10年 记账式国债 4/19-4/23 今年第四期10年品种再续发 财政部 280 20年 记账式国债 4/23-4/25 财政部 300 3年 记账式国债 4/26-4/27 财政部 210 3年 凭证式国债 4/10-4/23 90 5年 凭证式国债 4/10-4/23 ======================================================================================== 4.国库现金定期存款到期 ---------------------------------------------------------------------------------------- 期数 到期金额(亿元) 期限 到期日 2011年第九期 600 六个月 周二(4月24日) 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 30 700 730 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 国家电网 中期票据 300 上周六(21日) 国开行 固息金融债 100 周一 财政部 固息国债 300 周一 湖北省 固息地方债 50 周一 铁道部 中期票据 200 周二 农发行 浮息金融债 120 周五 注: 考虑到资金到账时间以及五一假期换休因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 ----------------------------------------