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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 14:10 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--4月23日

路透上海4月23日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,
中国各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、
新债发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2012年4月23日-4月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日

    4/23      深     西部证券   002673        20,000        8.70        48.33     招商证券  4/26
    4/24      深     戴维医疗   300314         2,000       20.00        29.85     宏源证券  4/27 
    4/25      深     邦讯技术   300312   不超过2,668        --           --       招商证券  5/2
    4/25      沪     明星电缆     --     不超过8,667        --           --       国元证券  5/2 
    4/25      深     兴业科技   002674   不超过6,000        --           --       平安证券  5/2   
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金2,211.02亿元人民币,详情请点选[ID:nSB1503208]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注     

  金鹰中证500指数  金鹰基金      交通银行     建设银行、广州证券等     4/23-5/29
  分级基金

  华泰柏瑞沪深300  华泰柏瑞      工商银行     交通银行、华泰证券等     4/23-5/25
  ETF联接基金

  平安大华策略     平安大华      中国银行     农业银行、申银万国等     4/23-5/25
  先锋混合基金

  中证内地低碳      海富通       建设银行     中国银行、海通证券等     4/23-5/22
  经济主题指数基金

  诺安汇鑫保本     诺安基金      中国银行     农业银行、爱建证券等     4/18-5/23 (首次募集金额上限为40亿元人民币)
  混合基金

  金鹰核心资源     金鹰基金      工商银行     建设银行、广州证券等     4/18-5/18
  股票基金

  富兰克林国海   国海富兰克林    中国银行     农业银行、国海证券等     4/16-5/18
  研究精选股票基金

  信达澳银稳定     信达澳银      建设银行     杭州银行、信达证券等     4/16-5/11
  增利分级债券基金

  交银施罗德全球  交银施罗德 境内:建设银行    交通银行、海通证券等     4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币)
  自然资源基金(QDII)         境外:摩根大通

  南方金利定期     南方基金      工商银行     农业银行、申银万国等     4/11-5/11
  开放债券基金

  中银沪深300      中银基金      招商银行     中信银行、中信证券等     4/9-5/11
  等权重指数基金(LOF) 

  浦银安盛中证锐联 浦银安盛      邮储银行     招商银行、申银万国等     4/5-5/9
  基本面400指数基金

  泰达宏利逆向     泰达宏利      建设银行     交通银行、光大证券等     4/9-5/8
  策略股票基金

  富国新天锋定期   富国基金      建设银行     农业银行、海通证券等     4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额)
  开放债券基金(封闭期三年) 

  申万菱信中小板   申万菱信      农业银行     交通银行、中信建投等     4/5-4/27
  指数分级基金(LOF) 

  嘉实沪深         嘉实基金      中国银行     兴业证券、安信证券等     4/5-4/27
  300ETF

  易方达纯债       易方达        招商银行     农业银行、申银万国等     4/5-4/27
  债券基金 
 
  浙商沪深300指数  浙商基金      华夏银行     工商银行、光大证券等     3/28-4/27
  分级基金 

  华泰柏瑞         华泰柏瑞      工商银行     长江证券、德邦证券等     4/5-4/26 
  沪深300ETF

  广发深证100指数  广发基金      建设银行     工商银行、兴业证券等     3/27-4/26
  分级基金

  国泰大宗商品     国泰基金 境内:中国银行     建设银行、国泰君安等     3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币)
  配置基金(QDII)(LOF)(FOF)  境外:道富银行

  工银瑞信基本面   工银瑞信      中国银行     交通银行、渤海证券等     3/20-4/24
  量化策略股票基金

  富安达策略精选   富安达        交通银行     交通银行、南京证券等     3/19-4/23
  混合型基金

  民生加银信用     民生加银      中国银行     建设银行、海通证券等     3/28-4/23
  双利债券基金
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备注
                (亿元)

  国家开发银行   300  1/3/5/7/10年 固息金融债      周一  
  农发行         186.4     3年     固息金融债      周三
  进出口银行  至多200     10年     固息金融债      周四
  财政部         326.1    10年     记账式国债      4/19-4/23      今年第四期10年品种再续发  
  财政部         280      20年     记账式国债      4/23-4/25 
  财政部         300       3年     记账式国债      4/26-4/27      
  财政部         210       3年     凭证式国债      4/10-4/23
                  90       5年     凭证式国债      4/10-4/23
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  4.国库现金定期存款到期
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     期数        到期金额(亿元)     期限      到期日  
  
  2011年第九期       600           六个月  周二(4月24日)
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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  央票到期         正回购到期          合计

     30                700             730
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体            债券类型      到期本金规模     到期时间
                                       (亿元)
  
  国家电网            中期票据          300          上周六(21日)
  国开行             固息金融债         100           周一
  财政部              固息国债          300           周一
  湖北省             固息地方债          50           周一
  铁道部              中期票据          200           周二  
  农发行             浮息金融债         120           周五  

  注: 考虑到资金到账时间以及五一假期换休因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周六.
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  3.本周新股资金解冻
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