〔中国数据〕4月制造业PMI初值回升至49.1,脱离四个月低点--汇丰

路透北京4月23日电---汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,反弹至49.1,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方.

3月终值为48.3,为近三年来第二低位;过去三年最低水准则是去年11月触及的47.7.

"4月制造业PMI初值回升,这说明此前放宽政策的效果显现,所以对经济增长出现急剧放缓的担忧可以有所缓解."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌对此表示.

不过他并指出,产出和需求的增长步伐保持在一个历史低水平位,就业市场也面临压力.这就要求在未来数月,能祭出更多的宽松政策."我们预计,二季度或进一步加大货币和财政政策的放松力度."他说.

Markit提供的新闻稿显示,从分项数据来看,4月新订单指数回暖升至48.9,上月为47.4.此外,产出指数、新出口订单、就业等分项指数亦有不同程度回升.

当月投入价格指数有所下降,但产出价格指数上升至六个月最高位.

中国第一季度国内生产总值(GDP)同比增速连续五个季度下滑至8.1%,低于市场预期.但有专家认为,二季度即有望探底回升的乐观预期,或许使得政策并不会出于稳增长目的而松动过急.[ID:nSB1495862]

最新路透季度调查亦显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将小幅反弹至8.3%;同时通胀将维持趋势性回落,二季度降至3.2%,全年基本保持平稳在3.4%.[ID:nSB1493714]

是次PMI预览数据样本采集自4月12-19日之间.4月PMI终值则定于5月2日发布.

PMI初值数据以每月PMI调查总样本量的85%-90%为依据,力求对PMI最终数据作出准确预告.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.

由汇丰与Markit联合编制的预览数据基于PMI调查数据的先期分析制作而成,比同月的PMI最终数据提前约一周发布,并早于同类统计数据的公布时间.[ID:nSB1616111](完)