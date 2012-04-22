主要国家经济指标预测--4月23日****

路透4月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月23日(一)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.9%
0645 法国企业景气指数 4月 95 96
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 47.0 46.7
服务业PMI 50.2 50.1
综合PMI -- 48.7
0728 德国制造业PMI 4月初值 48.8 48.4
服务业PMI 52.4 52.1
综合PMI -- 51.4
0758 欧元区制造业PMI 4月初值 48.0 47.7
服务业PMI 49.4 49.2
综合PMI 49.3 49.1
0800 意大利消费者信心指数 4月 96.7 96.8
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差15.5
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 -- -1.0%
4月23日-27日
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 -- -1.0%
(较上年同期) -- -0.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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4月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.2% -1.0%
出口物价(较前季) -7.0% -2.0%
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) +3.3% +3.1%
0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.9 109.5
现况指数 117.5 117.0
预期指数 102.7 102.5
0830 英国零售销售(较前月) 3月 +1.8% +0.5%
(较上年同期) +3.3% +1.4%
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.4% +0.5%
1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 123.9 --(完)
--整理 洪曦/王洋; 审校 徐文焰