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亚洲 | 2012年 4月 23日 星期一 06:13 BJT

****主要国家经济指标预测--4月23日****

路透4月23日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月23日(一)

0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.9%

0645 法国企业景气指数 4月 95 96

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 47.0 46.7

服务业PMI 50.2 50.1

综合PMI -- 48.7

0728 德国制造业PMI 4月初值 48.8 48.4

服务业PMI 52.4 52.1

综合PMI -- 51.4

0758 欧元区制造业PMI 4月初值 48.0 47.7

服务业PMI 49.4 49.2

综合PMI 49.3 49.1

0800 意大利消费者信心指数 4月 96.7 96.8

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差15.5

1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 2月 -- -1.0%

4月23日-27日

0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 -- -1.0%

(较上年同期) -- -0.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月20日(五)

0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.2% -1.0%

出口物价(较前季) -7.0% -2.0%

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) +3.3% +3.1%

0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.9 109.5

现况指数 117.5 117.0

预期指数 102.7 102.5

0830 英国零售销售(较前月) 3月 +1.8% +0.5%

(较上年同期) +3.3% +1.4%

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.0%

央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.4% +0.5%

1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 123.9 --(完)

--整理 洪曦/王洋; 审校 徐文焰

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